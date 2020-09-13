شكرا لمتابعة خبر عن مشايخ ووجهاء قبيلة مراد بمارب يوقعون وثيقة هامة معمدة بـ الدم ترعب كل المتحوثين في مارب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقع مشايخ ووجهاء قبيلة مراد، بمحافظة مارب، اليوم الاحد، وثيقة هامة تهدر دم كل من يتعاون مع جماعة الحوثي ويقودها على بلاد مراد ومارب عامة.

وحملت الوثيقة التي تلقاها المشهد اليمني، عدة بنود، أكدت على إهدار دم كل من يتعاون مع جماعة الحوثي او يفتح بلاده وأن دمه دم حنش.

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وبينت الوثيقة بأن من ثبت أنه حوثي أو عميل لصالح جماعة الحوثي فأن دمه دم حنش، ايضا.

وتضمنت الوثيقة التي تم توقيعها من جميع بدين بني سيف ومن معهم من مراد، إهدار دم المرجفين واعتبارهم أعداء وان دمهم دم حنش.

وتشهد جبهات القتال في مديريات صرواح ومجزر، غرب محافظة مأرب، معارك عنيفة، بالتزامن مع معارك عنيفة في مديرية ماهلية جنوب المحافظة.

وتمكنت قبيلة مراد وقوات الجيش اليمني من دحر جماعة الحوثي في المديريات الجنوبية والغربية للمحافظة.