شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة المذيعة المصرية “رضوى الشربيني” للتحقيق بعد حديثها عن الحجاب: الشيطان أقوى! (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إحالة المذيعة المصرية “رضوى الشربيني” للتحقيق بعد حديثها عن الحجاب: الشيطان أقوى! (فيديو)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت المذيعة المصرية رضوى الشربيني للتحقيق، إثر دعوتها عبر برنامجها “هي وبس” الفتيات لارتداء الحجاب. ووجهت الشربيني رسالة لكل من ترغب في خلع الحجاب، في محاولة منها لإقناعها بالعدول عن قرارها. وقالت: “لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، أوعي تقلعي الحجاب أنت أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة”. وتابعت الشربيني، بالإشارة إلى أن غير المحجبة “شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها”، طالبة من المحجبات أن يلتزمن بالحجاب وأن يتغلبن على شيطانهن، وقالت: “أنتي أحسن عند ربنا”. وقررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فتح تحقيق عاجل مع الشربيني في الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في برنامجها بشأن غير المحجبات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إحالة المذيعة المصرية “رضوى الشربيني” للتحقيق بعد حديثها عن الحجاب: الشيطان أقوى! (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.