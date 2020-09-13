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عدن - ياسمين التهامي - ما هو اخر عمل قام به قاتل "الاغبري" ووثقه بالصوت والصورة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الهاكرز" اليمني "رمزي المقطري" عن تفاصيل مثيرة في قضية تعذيب وقتل "عبدالله الاغيري" من قبل مالك محلات "السباعي" لبيع الهواتف النقالة وخمسة من العاملين لديه. واكد "المقطري" في فيديو بثه عبر شبكة "يوتيوب" إن "السباعي" قام بإرسال صور من هاتفه النقال الى شخص خارج المحل بعد ان عمل مزامنة بين هاتفه والبريد الالكتروني الخاص به منوها الى ان الصور التي ارسلها جميعها لـ "الاغبري" اثناء تعذيبه ومنها صورة وهو يحتضن مخدة في غرفة التعذيب الامر الذي يكشف انه كان يرسل الصور لشخص ما خارج المحل ليثبت له ان العامل الذي كشف حقيقة انشطة المحل المشبوهة في ابتزاز الفتيات وممارسة الدعارة اصبح تحت السيطرة ويتم تعذيبه قبيل، تصفيته جسديا بقطع شرايينه. واشار "المقطري" الى انه تم الاستماع للاصوات داخل غرفة التعذيب دون التمكن من تمييز اصحابها لكن المحادثات كانت كلها تدور حول "ذواكر" الكترونية فقدت واتهام للاغبري " بسرقتها . ولفت الى ان تم تفتيش محفظة "الاغبري" وعثروا فيها على احد الذواكر المفقودة وبعدها قرروا قتله بقطع شرايينه . وقال "المقطري"انه تم تسليم كافة التسجيلات والصور التي تمكن من استخراجها من الهاتف لسلطات البحث الجنائي بصنعاء. الجدير بالذكر ان القضية تحولت إلى قضية رأي عام وابكت كل اليمنيين وسط حالة غضب عارمة في الداخل والخارج لما تعرض له الاغبري من تعذيب حتى الموت، حيث شهدت العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي مسيرات حاشدة للمطالبة بالقصاص من قتلة الأغبرى دون تمييع ومماطلة بإجراءت سير محاكمة القتلة.

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