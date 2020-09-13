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عدن - ياسمين التهامي - الكشف عن ثلاث دول عربية جديدة تستعد للتطبيع مع إسرائيل .. وبث هذا (الفيديو) على قناة العربية !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام فهد الشليمي إبرام ثلاث دول عربية جديدة إتفاقيات سلام مع إسرائيل خلال الفترة المقبلة . وقال " الشليمي " في لقاءه على قناة " العربية " أن هذه الدول هي السودان والمغرب وتونس مشيراً إلى وجود ضغوط كبيرة على الدول العربية وتهديدات إقليمية على دول الخليج .وأضاف : ليس هناك جدوى سياسية من الدعم المادي أو السياسي بل على العكس ، كان هذا الدعم على حساب العلاقات الخليجية والأمن الخليجي مقابل دعم القضية الفلسطينية وهي قضية عادلة لكن هيئة الدفاع " فاشلة " وتحتاج أن تغير نظامها . لمشاهدة الفيديو إضغط هنــــــــــــــــــــا

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