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عدن - ياسمين التهامي - لحظة انتزاع العصابة ذاكرة التلفون.. شاهد تسريب جديد يكشف لماذا قام قتلة الأغبري بتعذيبه واستجوابه لست ساعات كاملة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements للعلن قبل قليل تسريب جديد قد يفتح بعض المتاهات الغامضة في مقتل الشاب عبدالله الأغبري. ويظهر الفيديو قيام أحد القتلة الخمسة بتفتيش محفظة الأغبري بعد تعذيبه وتمكنه من اكتشاف ذاكرة (ميموري كارد) داخل المحفظة. ويعرض أحد القتلة الذاكرة على اصحابه بمجرد العثور على الذاكرة. ويقول مهتمون بالقضية إن هذا الفيديو يؤكد بأن الشاب الأغبري كان لديه دليل في الذاكرة يفضح القتلة، وأنهم اضطروا لتعذيبه للحصول على هذا الدليل.

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