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عدن - ياسمين التهامي - ماذا كشف الفيديو الجديد المسرب من داخل المستشفى الذي نُقل إليه الشهيد عبدالله الأغبري؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements لنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مسرب للحظة وصول المجني عليه " عبدالله الأغبري " الى مستشفى " يوني ماكس " . ويظهر في الفيديو جسد الأغبري وهو عاري من ملابسه وتظهر علامات التعذيب البشعة على جسدة المنهك من شدة التعذيب.

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