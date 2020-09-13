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عدن - ياسمين التهامي - أمر ملكي من الملك سلمان بشأن منع الدخول إلى السعودية والخروج منها وعودة العمرة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد؛ أمرًا ملكيًا عاجلًا بشأن منع الدخول إلى السعودية والخروج منها، والذي تقرر العمل بهِ منذ جائحة وباء فيروس كورونا. وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية السعودية؛ نقلته وكالة الأنباء "واس"، فإنه تقرر السماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية بعد 1 يناير 2021. وأكدت "الداخلية السعودية"، أن الأمر الملكي لـ"الملك سلمان"، شمل الموافقة على "السماح لبعض الفئات من المواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها وفق ضوابط واشتراطات معينة". وأضافت: أنه "تقرر رفع التعليق جزئيًا عن رحلات الطيران الدولية من السعودية وإليها وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بما يتيح للفئات المستثناة من مواطنين وغيرهم الدخول إلى المملكة والخروج منها". وتابعت "الداخلية": "السماح بدخول المملكة والخروج منها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك السماح بدخول غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات وفقًا للضوابط والإجراءات الصحية". وأشارت إلى "عدم السماح لأي شخص بدخول أراضي المملكة إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة خارج المملكة لم يمر تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة". وختمت "الداخلية السعودية"، أنه "سيتم الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيًا بناء على ما يتقرر لاحقًا في هذا الشأن بشكل مستقل في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة". المصدر: وكالات

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