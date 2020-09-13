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عدن - ياسمين التهامي - رسالة بخط ملك البحرين إلى الملك سلمان بعد يوم من إعلان الأول التطبيع مع إسرائيل!!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. وتسلم الرسالة، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية خلال استقباله اليوم في ديوان الوزارة بالرياض سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة. وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. والجمعة، أعلنت البحرين رسميا التطبيع الكامل لعلاقاتها مع الكيان الإسرائيلي، كثاني دولة خليجية تطبع مع الاحتلال بعد الإمارات. المصدر: واس بتصرف

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