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عدن - ياسمين التهامي - قبائل مأرب توقع على وثيقة "النصر او الشهادة " وتهدر دم هذه الفئة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements قبائل مأرب العهد بالوفاء للجمهورية والثورة والحفاظ على مكاسب الوحدة والديمقراطية التي حققها اليمن بوثيقة النصر او الشهادة التي عمدها ويعمدها الشهداء بدمائهم الزكية للدفاع عن اليمن ودحر المشروع الايراني عبر اذرعته مليشيات الحوثيين. حيث وقعت قبائل بني سيف ومن معهم من قبائل مراد بمحافظة مأرب اليوم وثيقة معاهدة على النصرة ولم الشمل ووحدة الصف لمواجهة ميليشيات الحوثي المعتدية عليهم ، ودفاعا على ارضهم وعرضهم وديارهم . وتضمنت الوثيقة – حصل أبابيل نت على نسخة منها– تعاهدهم على “النصر او الشهادة” وأنهم لن يسمحوا للميليشيات بتحقيق اهدافها التدميرية ، وعدم التفريط في اي شبر من ارضهم ومأرب والوطن عموما . وأهدرت الوثيقة دم كل من يترك موقعه أو الجهة التي تم تكليفه بها ، ومن ثبت أنه حوثي أو عميل او يعمل لصالح الحوثيين ، و كل من يعمل على بث الشائعات والأراجيف التي تخدم الميليشيات . الوثيقة تم توقيعها من جميع فخوذ بني سيف ومن معهم من قبائل مراد ، جاءت في الوقت الذي تخوض فيه قبائل مراد مع الجيش والمقاومة معارك ضارية منذ ايام مع ميليشيات الحوثي ، تكبدت الميليشيات فيها خسائر باهضة وفشلها في تحقيق اي تقدم .

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