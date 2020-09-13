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عدن - ياسمين التهامي - للتو الجوازات السعودية تصدر تعليمات جديده تزامناً مع فتح الحدود البرية أمام المسافرين !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ناً مع الفتح الحدود والطيران الدولي الجزئي الذي اعلنت عنه اليوم الداخلية السعودية امام الوافدين العمالة والزيارات والعمرة و من لديهم تأشيرات عوده إلى المملكة وأنقطعت بهم السبل بسبب كورونا حيث أصدرت مصلحة الجوازاتالسعودية اليوم هذه التعليمات والتى تقضي بتعليق استخدام الهوية الوطنية للسفر.

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