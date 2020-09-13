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عدن - ياسمين التهامي - ورد الآن.. الحوثيون يصدرون بياناً عسكرياً ويكشفون ماحدث اليوم في مأرب !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت جماعة الحوثيين، مساء اليوم الأحد، بياناً جديداً حول تطورات الأوضاع في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن). واتهمت جماعة الحوثيين طيران التحالف العربي، بشن عشرات الغارات على محافظة مأرب خلال الساعات القليلة الماضية. ونقلت قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة عن مصدر عسكري قوله إن طيران التحالف استهدف مديرية رحبة جنوب مأرب بـ 14 غارة و 4 غارات على مديرية مدغل بالإضافة إلى غارة على مديرية صرواح. وقال المصدر إن مواطنين اثنين قتلوا وأصيب اثنين آخرين بجراح بليغة إثر غارة لطيران التحالف على مديرية ماهلية. ولفت إلى أن طيران التحالف استهدف مديرية خب والشعف بالجوف بـ 12 غارة وثلاث غارات على مطار صنعاء الدولي. ولم يصدر التحالف العربي الذي تقوده السعودية حتى اللحظة أي تعليق على التصريحات الحوثية. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القوات الحكومية اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين متفجرتين أطلقتهما جماعة الحوثي، مساء أمس السبت، باتجاه الأحياء السكنية في مدينة مأرب المكتظة بالسكان والنازحين". وأوضح الناطق باسم الجيش العميد عبده مجلي، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة "أن ذلك تزامن مع إطلاق الحوثيين لصاروخ باليستي استهدف الأعيان المدنية بمدينة مأرب، وأسفر عن إصابة 7 أشخاص بعضهم جراحاتهم خطيرة". ويأتي هذا التصعيد الخطير بالتزامن مع معارك ضارية تشهدها جبهات القتال في محافظة مأرب النفطية التي حشد الحوثيون مؤخرا آلاف المقاتلين للسيطرة عليها.

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