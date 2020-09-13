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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على أول تعليق لمحمد علي الحوثي على قضية الشاب الأغبري !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements القيادي الحوثي البارز محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي التابع للجماعة، على قضية مقتل الشاب عبد الله الأغبري في العاصمة صنعاء. وقال الحوثي في تغريدة على "تويتر" اليوم الأحد، الإنجازات الأمنية شكلت نموذجاً للمسؤولية الراقية في التحرك والحزم والضبط السريع.. في إشارة إلى القبض على قتلة الشاب الأغبري. وكانت داخلية الحوثيين أعلنت القبض على خمسة متهمين في قضية تعذيب ومقتل الشاب عبدالله قايد عبدالله محمد الأغبري بصنعاء. وأضافت داخلية الحوثيين في بيان أن المتهمين الخمسة قاموا بالاعتداء على الشاب عبدالله الأغبري ، ضرباً وتعذيباً باستخدام أسلاك الكهرباء حتى فارق الحياة، وأثبت ذلك بتسجيلات كاميرا المراقبة. وأشارت إلى أن الجناة ادّعوا أن المجني عليه يقوم بسرقة الهواتف من المحل التابع لهم والذي يعمل فيه المجني عليه، مؤكدة عدم وجود دليل على تلك الدعوى، حسب البيان. ونشلا الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية في حكومة الحوثيين، الجمعة، فيديو مصور لإعترافات قتلة الشاب عبد الله الأغبري. وأثارت قضية الشاب الأغبري ضجة واسعة في اليمن بعد تداول فيديو مصور يظهر تعذيبه حتى الموت وسط مطالبات رواد مواقع التواصل للسطات الأمنية بصنعاء بإيقاع أشد العقوبات على الجناة.

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