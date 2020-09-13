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عدن - ياسمين التهامي - الرويشان يوجه رسالة شديدة اللهجة للحوثيين : احترموا أنفسكم وابدأوا فورا بمحاكمة الجناة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements خالد الرويشان وزير الثقافة الأسبق جماعة الحوثي ومسؤوليها في العاصمة صنعاء بالمحاكمة الفورية لقتلة الشاب عبد الله الأغبري . وقال الرويشان في منشور على صفحته بالفيسبوك نشره مساء اليوم :" احترموا على الأقل مشاعر الشعب وابدأوا فوراً بمحاكمة جُناة الأغبري ". وأشاد الرويشان بالتظاهرة الحاشدة التي شهدتها العاصمة صنعاء تعبيرا عن غضب أبناء المحافظة وتنديدهم بالجريمة الشنعاء ومطالبتهم بالمحاكمة الفورية والعاجلة للقتلة . وقال مخاطبا جماعة الحوثيين التي تبسط سيطرتها على العاصمة صنعاء :"صنعاء تخرج لليوم الثالث النساء قبل الرجال تطالب وتتوعد! احترموا الشعب ..احترموا أنفسكم! وقبل ذلك احترموا دم الأغبري ". يأتي ذلك بعد يوم من بث الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية التابعة للحوثيين، اعترافات المحتجزين الأربعة على ذمة مقتل الشاب عبدالله الأغبري، وأخفت اعترافات المحتجز الخامس والمشارك الرئيسي بالجريمة. وفي وقت سابق اليوم، شهدت صنعاء، مسيرة حاشدة للمطالبة بالقصاص من قتلة الشاب "عبدالله الأغبري"، ورفضًا لمحاولة طمس ملامح الجريمة أو التلاعب بمسارها. وكان الشاب عبدالله الأغبري لقي حتفه في 26 أغسطس الماضي على يد "عصابة" مكونة من عدة أشخاص، أثناء جلسة تعذيب استمرت 6 ساعات، في جريمة لاقت أصداء واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسريب مقاطع فيديو وصور عن هذه الجريمة التي ما يزال الغموض يشوب تفاصيلها.

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