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عدن - ياسمين التهامي - شباب روافد المهرة 2020م يُدشنون برنامج الحملات الوقائية لمشروع الإحترازات الوقائية ضد كوفيد 19 بجامعة المهرة.

خاص | إعلام الصندوق الإجتماعي للتنمية

ضمن مشروع الإحترازات الوقائية ضد كوفيد19 بجامعتي حضرموت وسيؤن دُشن صباح اليوم السبت 12/ديسمبر/2020م برنامج الحملات الوقائية الذي يأتي بتمويل من الصندوق الإجتماعي للتنمية ومؤسسة صلة للتنمية وتنفيذ من جمعية رعاية طالب العلم الخيرية ومؤسسة الطبيب الزائر للتنمية والذي يأتي للوقاية والحماية من فايروس كورنا المستجد covid-19.

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واستهدف المشروع هذه المرة جامعة حضرموت بمحافظة المهرة تزامنا مع بدء الإختبارات استعداد للعام الجديد،حيث سيتم خلال المشروع تنفيذ مجموعة من المراحل التي يهتم بها المشروع وكيفية خدمة الطالب الجامعي وتوفير جميع المعقمات والكمامات للطلاب والطالبات والتثقيف والتوعية فيما بينهم إضافة إلى الحرص على ترك مسافة بين كل طالب وآخر لمنع حدوث أي عدوى.

َّ وبعد التدشين تمَّ البدء بمرحلة توزيع الكمامات للطلاب بقاعة الإختبار والتعقيم لكل أرجاء الجامعة من قاعات دراسية وحمامات وأماكن عامة بالجامعة إضافة الى الاهتمام بفحص درجة حرارة الطلاب قُبيل دخولهم للصرح الجامعي وذلك من قبل مجموعة من شباب برنامج روافد2020م الذي نفذه الصندوق الاجتماعي بمحافظة المهرة وبرفقة مجموعة من الطلاب المتطوعين ومواصلة تنفيذ الحملات التي ينفذها المشروع خلال الأيام والفترات القادمة بجامعة حضرموت بمحافظة المهرة.

يُذكر أنه خلال الأيام القليلة الماضية تم تدشين مشروع الإحترازات الوقائية ضد كوفيد 19 في محافظة حضرموت بجامعة حضرموت بالساحل وجامعة سيؤن بالوادي وذلك ضمن أنشطة برنامج الحملات الوقائية الذي يستهدف الطلاب الجامعيين للحفاظ على سلامتهم من أي وباء وتوعيتهم بمخاطر فايروس كورونا المستجد covid-19 لنقل التوعية لجميع شرائح المجتمع كون فئة الشباب هم حلقة الوصل التي يرتكز عليها المجتمع.