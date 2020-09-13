شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن.. غارات ليلية مباغتة على صنعاء ودوي انفجارات قوية ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ورد الآن.. غارات ليلية مباغتة على صنعاء ودوي انفجارات قوية !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، فجر اليوم الأحد، شن غاراتها الجوية على مواقع الحوثيين في العاصمة صنعاء. وقال مصدر محلي لـ"يمن برس" إن طيران التحالف شن غارات عنيفة على قاعدة الديلمي الجوية جوار مطار صنعاء الدولي حيث سمع دوي انفجارات عنيفة. وكان طيران التحالف شن تسع غارات جوية فجر السبت، على معسكر دائرة الهندسة العسكرية في صنعاء ومقر جهاز الأمن القومي وسط أنباء عن استهداف اجتماع لقيادات حوثية. وتأتي الغارات الجوية للتحالف العربي، بعد يومين من إعلان الحوثيين، قصف "هدف مهم" في العاصمة السعودية الرياض، بصاروخ باليستي من نوع "ذو الفقار" و4 طائرات مسيرة "صماد 3".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد الآن.. غارات ليلية مباغتة على صنعاء ودوي انفجارات قوية ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.