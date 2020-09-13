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عدن - ياسمين التهامي - عاجل.. "المسيرة" تكشف سبب الإنفجارات العنيفة التي هزت صنعاء قبل قليل !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية مساء اليوم الأحد، استهداف مواقع تابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين في تغريدة على "تويتر" أن طيران التحالف قصف مطار صنعاء الدولي بأربع غارات جوية. وكان طيران التحالف شن غارات عنيفة فجر اليوم الأحد على قاعدة الديلمي الجوية ومطار صنعاء الدولي. وفجر أمس السبت، شن طيران التحالف سلسلة غارات عنيفة على معسكر دائرة الهندسة العسكرية في صنعاء ومقر جهاز الأمن القومي وسط أنباء عن استهداف اجتماع لقيادات حوثية. وتأتي الغارات الجوية للتحالف العربي، بعد يومين من إعلان الحوثيين، قصف "هدف مهم" في العاصمة السعودية الرياض، بصاروخ باليستي من نوع "ذو الفقار" و4 طائرات مسيرة "صماد 3".

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