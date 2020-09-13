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عدن - ياسمين التهامي - ضرب وطعن بالسكين: مصير مأساوي لهذا الداعية السعودي اليمني على المنصة أثناء إلقائه محاضرة دينية (فيديو).

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق لحظة الاعتداء على الداعية علي جابر، وطعنه أثناء إلقائه محاضرة في إندونيسيا وسط حضور العشرات. وأظهر الفيديو، لحظة اقتحام شاب المنصة الرئيسية، وطعن الداعية “علي جابر” باستخدام سكين؛ ما أسفر عن إصابته بجروح في يده؛ حيث نقل للمستشفى لتلقي العلاج. وحاول المهاجم الهروب من المنصة، إلا أن ردة فعل الحضور كانت سريعة، وقاموا بالإمساك بهِ وأوسعوه ضربًا، قبل أن يسلموه إلى الجهات الأمنية في إندونيسيا. جدير بالذكر أن الواعظ علي جابر هو داعية سعودي من أصول يمنية من حضرموت مولود بالمدينة المنورة .

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