شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن في الكويت : مواطن يعثر على زوجته بالصدفة وهي تخونه مع عشيقها داخل سيارتها ..شاهد كيف تصرف وفاجئ الجميع .."فيديو وصور" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قادت الصدفة مواطناً كويتياً في العقد الثالث من عمره إلى الجمعية القريبة من محل سكنه ليجد زوجته في وضع مُخل مع غريب داخل سيارة.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• في الكويت : مواطن يعثر على زوجته بالصدفة وهي تخونه مع عشيقها داخل سيارتها ..شاهد كيف تصرف وفاجئ الجميع .."فيديو وصور"

• السعودية : تسريب صور جريئة للمليادير الوليد بن طلال مع فنانة مشهورة داخل قصره بالرياض ..شاهد

• تسريب اول صورة لزوجة الفنان "رامز جلال" .. ظهرت كأنها حورية من الجنة واذهلت الجميع بجمالها الشديد .. شاهد

• فضيحة على شاشة قناة MBC .. شاهد كيف عاقب الزوج زوجته المحجبة لأنها خانته مع شاب صغير عمره 14 عام .. طريقة العقاب لم يتخيلها أحد .."فيديو"

• فتاة سعودية تعلن عن صفقة العمر .. عرضت 5 مليون لمن يتزوجها ووضعت هذا الشرط الغريب على من يريد التقدم لها ..شاهد

• رغد صدام حسين تتوعد بالضربة القاضية بعد ظهور الكنز الثمين لوالدها في قبضة اعدائه ..(فيديو وصور)

• لأول مرة في السعودية : فتاة فاتنة الجمال تعمل في هذة المهنة المخصصة للرجال فقط .. ماحدث لها اليوم كان فاضح وصدم الجميع ..شاهد الفيديو

• الفنانة ياسمين صبري تذهل الجميع في ظهورها الصارخ وكأنها حورية من الجنة .. والمفاجأة في الملابس التي ارتدتها ..شاهد الصور

Advertisements

• السعودية أمل الشهراني تتجاوز المحظور من جديد وتنشر صور عارية صدمت المجتمع السعودي .. خلعت ملابسها واكتفت بحمالة صدر فقط ..شاهد

• شاهد «15» صورة تبرز مفاتنها وأنوثتها الصاخبة .. الإعلامية السعودية ومذيعة قناة MBC "لجين عمران" تخطف الانظار وتسلب عقول الشباب

• تسريب صور فاضحة لاميرة كويتية وهي عارية بين احضان عشيقها ..شاهد

• بعد تسولها في شوارع القاهرة.. وفاة فنانه شهيرة ولم يمشِ في جنازتها سوى شخصين فقط (صور)

• عاجل : السعودية تزف بشرى سارة للمواطنين والوافدين وتعلن رفع كل القيود وفتح جميع المنافذ للمسافرين

• تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد

-----------------------

ونقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية عن مصدر أمني تفاصيل الواقعة التي وصلت إلى المباحث الجنائية، أن الزوج لدى دخوله مواقف الجمعية شاهد سيارة زوجته المميزة من ناحية الشكل واللون، وحين دقق بداخلها وإذا بها زوجته والتي تقاربه في العمر، وآخر في وضع غريب ويتبادلان الأحضان والقبلات.

اندفع الزوج باتجاه السيارة وإذا بصديق زوجته يهرب على الاقدام، فيما قامت الزوجة بإحكام إغلاق أبواب السيارة وهربت بشكل متعجل، وخلال هروبها اصطدمت بمركبة وافد هندي.تم الاتصال بالزوجة حيث حضرت طوعا الى رجال المباحث، وبسؤالها عن الواقعة سردت ما حدث بالقول إنها تشاجرت مع زوجها ومن ثم قامت بالاتصال على صديق لها للتحدث اليه والفضفضة معه، والتقت به في مواقف الجمعية التعاونية القريبة من منزلها، وخلال التحدث معه فوجئت بزوجها يندفع باتجاهها مرجحة أن الزوج يقوم بمراقبتها.

وأكدت الزوجة في أقوالها أن المكان الذي التقت به مع صديقها هو مكان عام ويتردد عليه المئات إن لم يكن الآلاف وبالتالي من المستحيل أن يصدر عنها ما ذكره الزوج في إفادته، وأقرت بأنها وخلال هروبها اصطدمت بمركبة الوافد الهندي عن غير عمد.

واتفقت رواية صديق الزوجة بشكل كبير مع روايتها بعد استدعائه بشكل منفرد، مشيرا الى أنه وفيما كان يستمع الى شكوى الزوجة فوجئ بشخص يقترب منه وهو ما دفعه الى الهرب خشية من أن يرتكب جريمة.

وتمت إعادة الاستماع الى أقوال الزوج حيث عاد وأكد ما سبق أن ذكره، وعليه تم إرفاق أقوال أطراف القضية وتقرير المباحث وإحالة ملف القضية الى النيابة العامة.

وذكر المصدر الأمني أن أبرز ملاحظات ما جاء في تقرير المباحث الجنائية، بأن الزوج محق في جانب من أقواله، ولكنه بالغ في سرد الحقيقة، وكل ما هنالك أن هناك علاقة صداقة تربط بين الزوجة ومرافقها، وان الزوج بالفعل شاهد زوجته برفقة آخر داخل سيارتها، ولكن غير صحيح ما ذكره بأنه شاهد بأم عينيه أحضانا وقبلات بين الزوجة ومرافقها لعدة اعتبارات، أولها مكان الواقعة وهي مواقف جمعية تعاونية، حيث تشهد كثافة، وأيضا توقيت الحادثة وهو وقت ذروة.