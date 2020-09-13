شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فتاة سعودية تعلن عن صفقة العمر .. عرضت 5 مليون لمن يتزوجها ووضعت هذا الشرط الغريب على من يريد التقدم لها ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اثارت فتاة سعودية موجة جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعلانها عن عروضها كبيرة لمن يريد التقدم لها والزواج منها .

وقال وسائل اعلام خليجية أن اافتاة السعودية (ن.م.ع) عرضت 5 مليون ريال سعودي لمن يتزوجها ، واوضحت أن هاجس الزواج هو ما يؤرقها خصوصا بعد فشل زواجها الاول بسبب جشع زوجها السابق وطمعه وحبه للمال .

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وأضافت في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، يوم أمس : لايهمني في الوقت الحالي كون الزوج يبحث عن مالي أولا فأنا أبحث عن رجل يقدر العشرة الزوجية وواجباتها.. فأنا على استعداد ان اتزوج شاب و أدفع له 5 ملايين ريـال ويسكن معي في فيلتي الخاصة.



ولم يتسنى لنا التأكد من حقيقة التغريدة وما اذا كانت فتاة حقيقية تقف وراء العرض ، أم أنه حساب مزيف ووقعت وسائل الاعلام في فخ تزييفه واشاعاته .

يشار إلى أن مثل هذة الأخبار كانت قد انتشرت خلال السنوات الماضية بشكل كبير ، لكنها مالبثت أن اختفت بعد أن عرف المتابعين أنها مجرد اشاعات مزيفة يهدف مطلقوها إلى البحث عن الشهرة وتقوية حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ، او رفع زوار منتدياتهم ومواقعهم الالكترونية .