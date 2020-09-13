شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فضيحة على شاشة قناة MBC .. شاهد كيف عاقب الزوج زوجته المحجبة لأنها خانته مع شاب صغير عمره 14 عام .. طريقة العقاب لم يتخيلها أحد .."فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - استضاف برنامج المسامح كريم الذي تبثه قناة MBC ويقدمة المذيع المشهور جورج قرداحي ، -استضاف - سيدة مصرية منقبة خانت زوجها فاكتشفها وهجرها ، ثم رغبت بمصالحته والعودة اليه . واعترفت السيدة المصرية انها خانت زوجها مع شاب صغير عمره 14 سنة ، كان يسكن بجوارهم ، واستسلمت له لانها كانت محرومة من زوجها الذي يعمل خارج المنزل طوال النهار ثم يعود في الليل متعب ولا يقوم بواجباته الزوجية على اكمل وجه ويشبع رغبتها . ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • في الكويت : مواطن يعثر على زوجته بالصدفة وهي تخونه مع عشيقها داخل سيارتها ..شاهد كيف تصرف وفاجئ الجميع .."فيديو وصور" • السعودية : تسريب صور جريئة للمليادير الوليد بن طلال مع فنانة مشهورة داخل قصره بالرياض ..شاهد • تسريب اول صورة لزوجة الفنان "رامز جلال" .. ظهرت كأنها حورية من الجنة واذهلت الجميع بجمالها الشديد .. شاهد • فضيحة على شاشة قناة MBC .. شاهد كيف عاقب الزوج زوجته المحجبة لأنها خانته مع شاب صغير عمره 14 عام .. طريقة العقاب لم يتخيلها أحد .."فيديو" • فتاة سعودية تعلن عن صفقة العمر .. عرضت 5 مليون لمن يتزوجها ووضعت هذا الشرط الغريب على من يريد التقدم لها ..شاهد • رغد صدام حسين تتوعد بالضربة القاضية بعد ظهور الكنز الثمين لوالدها في قبضة اعدائه ..(فيديو وصور) • لأول مرة في السعودية : فتاة فاتنة الجمال تعمل في هذة المهنة المخصصة للرجال فقط .. ماحدث لها اليوم كان فاضح وصدم الجميع ..شاهد الفيديو Advertisements • الفنانة ياسمين صبري تذهل الجميع في ظهورها الصارخ وكأنها حورية من الجنة .. والمفاجأة في الملابس التي ارتدتها ..شاهد الصور • السعودية أمل الشهراني تتجاوز المحظور من جديد وتنشر صور عارية صدمت المجتمع السعودي .. خلعت ملابسها واكتفت بحمالة صدر فقط ..شاهد • شاهد «15» صورة تبرز مفاتنها وأنوثتها الصاخبة .. الإعلامية السعودية ومذيعة قناة MBC "لجين عمران" تخطف الانظار وتسلب عقول الشباب • تسريب صور فاضحة لاميرة كويتية وهي عارية بين احضان عشيقها ..شاهد • بعد تسولها في شوارع القاهرة.. وفاة فنانه شهيرة ولم يمشِ في جنازتها سوى شخصين فقط (صور) • عاجل : السعودية تزف بشرى سارة للمواطنين والوافدين وتعلن رفع كل القيود وفتح جميع المنافذ للمسافرين • تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد -----------------------

وبعد تواصل الزوجه مع الشاب الصغير لفترة ، اكتشفها زوجها وقام بهجرها ومعاقبتها ، وبعد عام من ونصف حضرت الى برنامج المسامح كريم تطلب منه المسامحة ، فكانت ردة فعله غير متوقعة .

الفيديو التالي يكشف تفاصيل الحلقة كاملة :

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