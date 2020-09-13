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صنعاء - ياسمين الخيامي - تحذير هام لسكان صنعاء من خطر داهم بعد وفاة هذا الشاب (صورة)

جددت مصلحة الدفاع المدني بصنعاء، تحذيرها للمواطنين من محاولة السباحة في ممرات السيول و السدود المائية و المستنقعات.

و أوضحت المصلحة في تحذيرها إلى أن هذه الأماكن غير صالحة للسباحة مشيرة إلى أن محاولة السباحة في هذه الأماكن أو عبورها يشكل خطورة على الحياة.

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