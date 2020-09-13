رئاسة الإنتقالي تجتمع بمشاركة قادة الوحدات العسكرية والأمنية الجنوبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

عقدت هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، إجتماعها الدوري رئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس، رئيس الجمعية الوطنية، اللواء، أحمد سعيد بن بريك، وبمشاركة قادة الوحدات العسكرية والأمنية الجنوبية .



وفي الإجتماع، أكد اللواء بن بريك أن قيادة المجلس تبذل كافة الجهود للإسراع في معالجات أوضاع القوات الجنوبية ووفق ثبات مبدئ المجلس‏ في النضال من أجل تحقيق تطلعات شعب الجنوب‏ المحددة في تفويض شعب الجنوب لقيادته السياسية في بيان إعلان عدن التاريخي.

ووقفت هيئة رئاسة المجلس، أمام نتائج عمل فريق المجلس التفاوضي ولقاءاته الخارجية، والمستجدات والأوضاع العسكرية والأمنية، وكذا الانتصارات التي تحققها ‏قواتنا المسلحة في مختلف الجبهات‏، بالإضافة إلى جهود مواجهة التحديات لدعم الجبهة الداخلية جنبا إلى جنب مع النجاحات السياسية المحققة خارجياً.

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وناقشت الهيئة في اجتماعها أيضاً، المهام التي تقوم بها قيادات قواتنا المسلحة والأمن في هذه المرحلة الاستثنائية و مستوى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والعمل التكاملي بين المجالات السياسية والعسكرية ‏والأمنية والاقتصادية والخدمية.

ووجهت هيئة الرئاسة قيادات الوحدات العسكرية كافة بضبط النفس وعدم التصعيد، مؤكدة بأنها ستعمل قيادة المجلس على معالجة كافة الاشكاليات والاحتياجات وبالتشاور مع القيادة السياسية العليا في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الحريصة على الأمن والاستقرار، والداعمة لجهود السلام والتنمية وبما يحقق توجيه القدرات والامكانيات المتاحة لوقف التمدد الإيراني بالمنطقة ومكافحة الإرهاب الاخواني .

ومن جهة أخرى عبرت القيادة العسكرية ‏عن التزامها الدائم‏ بالعمل وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية العليا ممثلة بالقائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية.

وأكدت القيادات التزامها بتوجيهات الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، ودعمها وتأييدها للمسار التفاوض الذي يقوده المجلس ‏وحرصها على توفير كل الظروف اللازمة لانجاح مهمته والثبات على الأرض لدحر موأمرات الأعداء التي تستهدف النيل من منجزات شعب الجنوب المحققة بتضحياته وإفشال مؤامرات الحصار بالمرتبات والنفقات التي تستهدف إضعاف وخلخلة عزيمة‏ وإرادة قواتنا الباسلة في كافة الوحدات وإرادة شعبنا وقيادته السياسية.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من المواضيع الأخرى المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والخدمي وغيرها، واتخذ ما يلزم بشأنها