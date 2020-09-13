الجعدي: نسير على أرضنا بخطى واثقة وخطوات مدروسة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشنت الدائرة التنظيمية بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، دورة تدريبية في مجال "فن إدارة الأزمات والمخاطر"، بمشاركة كوادر الأمانة العامة، وتحت شعار "نحو تطوير الأداء المؤسسي والتنظيمي لهيئات المجلس الانتقالي"، وتستمر حتى الخميس القادم.



وفي افتتاح الدورة، ألقى مساعد الأمين العام للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، فضل محمد الجعدي، كلمة رحب فيها بالمشاركين، مشيرا فيها إلى أن أهمية الدورة تكمن في تناولها لمنهاج علمي جديد يتمثل في مواجهة الأزمات سواء الخاصة أو العامة، وكيفية تجاوز المسببات ووضع الأحتياطات لمواجهتها.

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وقال " نمرُّ اليوم بمرحلة مفصلية تتمثل في محاولات إفشال اتفاق الرياض وتكرار الانتهامات والخروقات في الوقت الذي سعينا ومازلنا لإنجاحه، ومازالوا يسعون لإفشاله في محاولة يائسة منهم لإحباط معنويات الجنوبيين" .. مؤكداً بقوله " نقول لشعبنا، إطمئنوا، نحن على أرضنا نسير بخطى واثقة وخطواتنا مدروسة".

وأشار إلى أن هذه الدورة ستكون مساحة لتبادل الأفكار والخروج بمخرجات يتم البناء عليها والاستفادة منها .. متمنيا النجاح والتوفيق للمشاركين في دورتهم.

من جهته قال رئيس الدائرة التنظيمية منصور زيد إن الدورة "تحمل مضمونا هامة هو علم فن إدارة الأزمات والمخاطر، وهو أحد العلوم الإنسانية، وتهدف إلى إكساب المشاركين مهارات التعامل مع التطورات والمتغيرات في البيئة الداخلية والخارجية ومعرفة جوانب القصور ومعالجتها".

وأضاف:"هذه الدورة تأتي ضمن نشاط الدائرة وستتبعها دورات نوعية أخرى وسنعزز تأهيل كادر الأمانة العامة لمواكبة التغيرات والمستجدات"