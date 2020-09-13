- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلي: استهداف المليشيات الحوثية للأحياء السكنية جريمة حرب لن تمر دون عقاب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي "إن الدفاعات الأرضية لقوات الجيش الوطني اعترضت ودمّرت طائرتين مسيرتين متفجرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي، مساء السبت، باتجاه الأحياء السكنية في مدينة مارب المكتظّة بالسكان والنازحين".
وأضاف العميد مجلي، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة "أن ذلك تزامن مع إطلاق المليشيات الحوثية الإرهابية لصاروخ باليستي استهدف الأعيان المدنية بمدينة مارب، وأسفر عن إصابة 7 أشخاص بعضهم جراحاتهم خطيرة"..
واشار الى ان المليشيات الحوثية دأبت على استهداف المدنيين والأعيان المدنية بأسلوب إرهابي ممنهج يخالف تعاليم الدين الإسلامي ويتحدى القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية..مؤكداً أن تلك الجرائم تعد حرب لن تمر دون عقاب ولن تسقط بالتقادم..داعياً الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإدانة هذه الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها المليشيات الحوثية الإرهابية، والقيام بمسؤولياتها في حماية المدنيين.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلي: استهداف المليشيات الحوثية للأحياء السكنية جريمة حرب لن تمر دون عقاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.