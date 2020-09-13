شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل حالتي إصابة بكورونا في حضرموت ولحج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، اليوم الأحد، تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا في محافظتي حضرموت ولحج .



وذكرت اللجنة في تغريدة له بتويتر، أنه تم تسجيل حالة شفاء واحدة من حضرموت كما تم تسجيل حالة وفاة من لحج .

وبذلك يكون إجمالي الحالات المؤكدة (2011) منها (583) وفاة و(1212) تعافي

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