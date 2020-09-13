خلال لقاءه السفير الأمريكي .. الزبيدي يشدد على تنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، عيدروس قاسم عبدالعزيز الزُبيدي، اليوم الأحد، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، سعادة كريستوفر هنزل، ونائبته السيدة كاثلي ويسلي.



وخلال اللقاء استعرض الزبيدي الجهود المبذولة من جانب المجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ اتفاق الرياض وآلية تسريعه، محيياً الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتوحيد جهود القوى المناوئة للحوثي بما يخدم توحيد الجبهة أمام المشاريع الإقليمية المعادية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة.

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كما استعرض الزبيدي الأوضاع السائدة في الجنوب واليمن، مشيراً إلى الملف الإنساني والمعيشي المأساوي الذي يواجهه المواطن في المحافظات المحررة، لا سيما في ظل انقطاع صرف الرواتب وتردي الخدمات وانهيار العملة المحلية، مؤكداً بأن المجلس الانتقالي الجنوبي يُولي أهمية خاصة لاحتياجات المواطن ومتطلباته الأساسية، وأن جهوده تنصب حالياً لتنفيذ آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض للوصول إلى تشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن، وقيامها بأداء مهامها بغية رفع المعاناة عن كاهل المواطن.

وعبر الزُبيدي عن بالغ تقديره للجهود التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لإحلال السلام وإنهاء الحروب المشتعلة في المنطقة.

من جانبه عبر السفير الأمريكي عن تطلع بلاده إلى إنجاح الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة الجديدة بغية الاضطلاع بدورها من عدن، آملاً تنفيذ ذلك في أسرع وقت ممكن، مثمناً الدور الإيجابي للمجلس الانتقالي الجنوبي في هذا الشأن