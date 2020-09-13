تدمير 6 مسيّرات حوثية في صنعاء ومأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دمرت مقاتلات التحالف ست مسيّرات لميليشيا الحوثي، أربع منها كانت على وشك الإقلاع من قاعدة الديلمي بالقرب من مطار صنعاء، فيما دمرت الدفاعات الجوية مسيرتين في سماء مدينة مأرب.



وذكر سكان ووزارة الدفاع اليمنية أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت بسلسلة غارات أهدافاً ومواقع عسكرية للحوثيين في مدينة صنعاء ومناطق محيطة بها، تتبع محافظة صنعاء وأن الغارات التي استهدفت شمال المدينة دمرت أربع مسيّرات للميليشيا، كانت على وشك الانطلاق من قاعدة الديلمي الجوية المجاورة لمطار صنعاء.

Advertisements

ووفقاً لهذه المصادر فإن مقاتلات التحالف شنت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، 18 غارة استهدفت معسكر سلاح الصيانة، الذي تتخذه الميليشيا ورشة لتطوير الأسلحة، إلى جانب قاعدة الديلمي وقاعدة الصمع العسكرية في مديرية أرحب محافظة صنعاء ومواقع عسكرية في مديرية بني الحارث، ومعسكر السواد مركز قيادة قوات الحرس الجمهوري سابقاً بمنطقة سواد حزيز جنوب المدينة صنعاء.

وفي مأرب، ذكر الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد عبده مجلي، إن الدفاعات الأرضية دمرت طائرتين مسيّرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي، باتجاه الأحياء السكنية في مدينة مأرب المكتظّة بالسكان والنازحين.

وقال: إن ذلك تزامن مع إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية صاروخاً باليستياً استهدف الأعيان المدنية بالمدينة، وإن الاستهداف أسفر عن إصابة 7 أشخاص بعضهم جراحاتهم خطيرة، مؤكداً أن الميليشيا مستمرة باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بأسلوب إرهابي ممنهج يخالف تعاليم الدين الإسلامي، ويتحدى القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وقال: إن هذه جرائم حرب لن تمر دون عقاب، ولن تسقط بالتقادم، داعياً الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإدانة هذه الجرائم والانتهاكات، التي تقوم بها الميليشيا الحوثية الإرهابية، والقيام بمسؤولياتها في حماية المدنيين.