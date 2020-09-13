البحسني يعزي في وفاة الشخصية السياسية الشيخ عبود بن رويكان عوض العجيلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أصدق التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشخصية السياسية والتربوية والاجتماعية الشيخ عبود بن رويكان عوض العجيلي.



وأعرب المحافظ عن بالغ الحزن لوفاة الشيخ عبود رويكان العجيلي بعد حياة حافلة بالعطاء في سلك التربية والتعليم وخدمة اهله ومجتمعه والسعي في مشاريع الخير واصلاح ذات البين، منذ إدارته لمركز الريدة وقصيعر وحتى وفاته.

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وتقدّم المحافظ بأحر التعازي وأصدق المواساة لأهله وأقاربه وذويه، سائلاً المولى جل شأنه أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وان يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.