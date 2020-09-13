شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ أبين يطلع على أضرار محطة باتيس للغاز المنزلي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اطلع محافظ أبين اللواء الركن أبوبكر حسين، اليوم، على الأضرار التي لحقت بمحطة باتيس لتعبئة الغاز المنزلي والتي تستفيد منها مديريتا خنفر وزنجبار، جرّاء تعرضها لانفجار عرضي نتج عنه إصابة 8 أشخاص بجروح وأضرار مادية كبيرة.
وقال محافظ أبين، إن توجيهات مجلس الوزراء بهذا الشأن قضت بمنح المحطة إعفاء جمركي لتوريد المعدات الخاصة بإنشاء محطة جديدة بدلا عن المحطة المحترقة .. مشددا على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة.
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