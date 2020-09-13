شكرا لمتابعة خبر عن فيديو جديد لمقتل الشهيد الأغبري يكشف كذب ادعاءات الجناة بسرقته لجوالات ويكشف حقيقة ما يبحثون عنه و أثار رعبهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، جديد لتعذيب الشاب عبد الله الأغبري في صنعاء.

ويظهر الفيديو المتداول، والذي وثقته كاميرات المراقبة، قيام أحد الجناة بتفتيش محفظة المجني عليه وكأنه يبحث عن شيء ما.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : الفنانة رانيا يوسف “مدمنة التعري” تستفز متابعيها بالاستحمام عارية في أحضان الطبيعة!

إن كيدهن عظيم .. سيدة لبنانية “غلبت الشيطان” بما فعلته مع ضحاياها بملابس مغرية قبل أن تسرق منهم آلاف الدولارات

شاهد .. مشهد ساخن : للفنانة هيفاء وهبي وهي باحضان معتصم النهار يثير ضجة عارمة (فيديو الله يستر من الي هيشوفوه)

فيديوهات الجنس الجماعي بفندق الفيرمونت تهزّ مصر .. هيفاء وهبي وتامر حسني وعدد من المشاهير في ورطة كبيرة الآن!

“أعلى ما في خيلكم اركبوه”.. “شاهد” هيفاء وهبي تتخلى عن “انوثتها” في تسريب صوتي فاضح وخادش للحياء ضد المصريين!

طبول الحرب تقرع : أردوغان يتحدى القوى العظمى في العالم .. ويعلن لن تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن تواجه تركيا

بينهم الصحفي انيس منصور .. مصادر تكشف عن مخطط إماراتي لإستهداف اعلاميي الشرعية وازاحتهم من المشهد السياسي في اليمن ؟

Advertisements

وردنا الآن : معارك طاحنة في أبين والطيران الإماراتي يدخل على خط المواجهات (تفاصيل)

ثلاثة شبان يمنيين يرتدون ملابس نسائية ومكياج ويقومون بالرقص في حفل زفاف أحد أقربائهم .. وثيقة رسمية + صورة

مندوب مبيعات في دبي .. يدخل إلى منزل زميلته فوجدها عارية مع زميلها وما فعله صادم!

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وفي الفيديو يستمر الشخص بالبحث حتى يمسك بشي كأنه كان يبحث عن مايشبه الذاكرة.

ويتساءل المتابعون عما كان يبحث عنه الجناة في محفظة المجني عليه وبشكل ساخر يقول المتابعون هل الجوالات التي اتهموه بسرقتها قد يخبئها في محفظته ؟.

وعلق بعض المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي عن المقطع بأنهم كانوا يبحثون عن الذاكرة التي تحمل فيها مايحاول الجناة إخفاؤه من فضائح وابتزاز وغيرها.

فيما لم يصدر أي تعليق رسمي أو توضيح بشأن التهم المتعلقة بالابتزاز للبنات أو مايقال عنها شبكة دعارة.

ولاقت الحادثة الشنيعة ردود أفعال غاضبة في الشارع اليمني بعد مشاهد تعذيب غير معهودة على اليمنيين.