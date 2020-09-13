شكرا لمتابعة خبر عن وزير يمني : يكشف عن إدخال الإمارات لمعدات وأجانب من جنسيات مختلفة إلى محافظة سقطرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف وزير الثروة السمكية في الحكومة الشرعية فهد كفاين، عن وصول أجانب من جنسيات مختلفة إلى سقطرى في شهر أغسطس الماضي.

وقال في تغريدة على حسابه بتويترأن هؤلاء الأجانب دخلوا دون الحصول على تأشيرات رسمية ودون المرور بإجراءات الدخول الاعتيادية وفقا للنظام والقانون.

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منوها أن تعليق العمل بالتأشيرات والإجراءات المتبعة في المطارات للقادمين إلى أرخبيل سقطرى مثير للقلق وأمر غير مقبول.

وأضاف أنه تم جلب ‏معدات اتصالات متقدمة ومعدات أخرى، إلى جزيرة سقطرى اليمنية من قبل الإمارات.

وأردف الوزير، على سعي الحكومة للاتفاق مع الأشقاء في المملكة على إنهاء الوضع غير الطبيعي في سقطرى، وعودته إلى ماكان عليه قبل انقلاب الانتقالي وعودة الدولة .

وقال أيضا نتطلع في الحكومة إلى تعزيز العمل والتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، لضبط المنافذ في أرخبيل سقطرى عبر قوات الواجب 808 وتمكين المسؤولين الرسميين في الدولة من القيام بعملهم في المطار والميناء وفق النظام والقانون حفاظا على أمن الأرخبيل .

وسبق أن أدخلت الإمارات شحنات أسلحة ومعدات عسكرية إلى محافظة أرخبيل سقطرى، وتسببت في صراع مع السلطة المحلية قبل الانقلاب على مؤسسات الدولة والسيطرة الكاملة على الجزيرة من قبل مليشيا الإمارات.

وكانت وسائل إعلام أجنبية نشرت معلومات استخباراتية عن شروع الإمارات وإسرائيل في إنشاء قواعد عسكرية في سقطرى.