شكرا لمتابعة خبر عن الداخلية السعودية تعلن موعد فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية والسماح بدخول الغير السعوديين الحاصلين على خروج وعودة واقامة وعمل من ضمنهم اليمنيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن مصدر مسئول في وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاحد الموافق 13 سبتمبر 2020م، السماح بدخول المملكة والخروج منها لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وكذلك السماح بدخول غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات، خروج وعودة، أو عمل، أو إقامة أو زيارة، على أن يكون دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي واليمنيين وغير السعوديين إلى المملكة وفقًا للضوابط والإجراءات الصحية الوقائية التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ إجراءات منع تفشي فيروس كورونا في المملكة.

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وأن تشمل الضوابط عدم السماح لأي شخص بدخول أراضي المملكة، إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة خارج المملكة، لم يمر تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة، لحظة وصوله إلى المنفذ.

ويبدأ العمل بتنفيذ ما أشير إليه، الساعة السادسة من صباح يوم الثلاثاء 27 محرم 1442 هجرية الموافق 15 سبتمبر 2020 ميلادية.

واضاف بيان للداخلية السعودية انه سيتم رفع التعليق جزئيًا، عن رحلات الطيران الدولية من المملكة وإليها، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما يتيح للفئات المستثناة من مواطنين وغيرهم الدخول إلى المملكة والخروج منها.

وان لا يخل ما ورد في هذه الاستثناءات بأي اشتراطات أو ضوابط معتمدة تتصل بالدول التي تم تعليق السفر إليها أو القدوم منها، لأسباب أخرى غير الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

واشار البيان انه لا يسري ما ورد في هذه الاستثناءات، على الدول التي تقرر اللجنة المعنية اتخاذ إجراءات وقائية بتعليق السفر إليها أو القدوم منها، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد فيها، وذلك لمنع انتشار الفيروس في المملكة.