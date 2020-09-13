شكرا لمتابعة خبر عن استنفار حوثي في شوارع العاصمة صنعاء .. لمنع اية تظاهرات تندد بمقتل الاغبري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استنفرت جماعة الحوثيين، قواتهم وعناصرهم المُسلحة في شوارع صنعاء، لمنع أية تظاهرات جديدة تُندد بحادثة مقتل الشاب عبدالله الأغبري، التي هزت الشارع اليمني.

وانتشرت عربات عسكرية في شوارع صنعاء، بعدما أثارت تظاهرة حاشدة أمس السبت، المخاوف لدى جماعة الحوثي من تحولها إلى احتجاجات شعبية واسعة.

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واشار مصدر امني إلى أن قيادات حوثية التقت بأسرة القتيل عبدالله الأغبري، حيث طلبوا من أفرادها الظهور التلفزيوني، والإدلاء بتصريحات تمتص غضب الشارع.

ولفت إلى أن الرعب سيطر على الحوثيون بعد التظاهرة الحاشدة، والتي تعد الأولى من نوعها منذ سيطرة الحوثيون على صنعاء في سبتمبر 2014.