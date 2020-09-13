شكرا لمتابعة خبر عن الجيش الوطني : يكبد الحوثيين خسائر فادحة و مقتل أكثر من 16 حوثي و أسر 6 أخرين في مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - معارك عنيفة ومستمرة في جبهة العبدية بمحافظة مأرب ، على مدى الأيام الماضية، تكبدت جماعة الحوثيين فيها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .

وأفادت مصادر عسكرية ، بمصرع أكثر من 16 مسلح من عناصر جماعة الحوثي، خلال المواجهات مع قوات الجيش الوطني والقبائل في جبهة العبدية بمحافظة مأرب.

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وبحسب المصادر، فقد تمكن قوات الجيش الوطني أيضاً، من أسر 6 من قوات الحوثيين.

وأشارت المصادر إلى أن جماعة الحوثي، حاولت تنفيذ عملية تسلل على مواقع الجيش الوطني في جبهة العبدية جنوب محافظة مأرب لكنها بائت بالفشل.