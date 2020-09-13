شكرا لمتابعة خبر عن محادثات سعودية و إماراتية لمناقشة العمليات العسكرية ودعم الجيش في اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت العاصمة السعودية الرياض، الليلة الماضية، محادثات عسكرية بين السعودية والإمارات (حليفي دعم الشرعية في اليمن)، لمناقشة العمليات العسكرية في اليمن وجهود دعم الجيش الوطني.

وقالت وكالة “واس” السعودية، إن نائب رئيس هيئة الأركان العامة السعودي قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، ألتقى بمقر قيادة القوات المشتركة، نائب القائد المشترك لعمليات رياح الغرب قائد القوات البرية الإماراتية اللواء الركن صالح بن محمد العامري.

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وذكرت الوكالة أنه “جرى خلال اللقاء استعراض سير العمليات العسكرية بدعم الجيش الوطني اليمني، والجهود المشتركة والمبذولة في العمليات الجارية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن”.

وهذا اللقاء هو الأول منذ تكليف “الأزيمع” قيادة القوات المشتركة في اليمن، خلفاً للأمير “تركي بن فهد” الذي تمت إقالته وإحالته للتحقيق بتهم فساد.