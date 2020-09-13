شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو : قيادي بارز في المجلس الانتقالي يشيد بحزب الإصلاح وسياسته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشاد قيادي بارز في المجلس الانتقالي الجنوبي ، بحزب التجمع اليمني للإصلاح وسياسته في التعايش مع القوى السياسية المحلية.

وقال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي ومساعد الامين العام في الامانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي ، في احتفالية لحزب الاصلاح بذكرى تأسيسه الثلاثنين في محافظة الضالع أن الاصلاح عمل في كل مراحله على التعايش مع القوى السياسية التي اتفق معها أو اختلف.

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وأكد أن الاصلاح ساهم مع غيره بالانتقال الفعلي بمدأ التداول السلمي للسلطة من النظرية إلى الفعل المؤثر في واقع الحياة السياسية.

وأشار الجعدي إلى أن الاصلاح منع مع غيره تنفيذ مخططات داخلية وخارجية أرادت وتريد أن تدفع البلاد إلى العرقلة.