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عدن - ياسمين التهامي - مصير مؤلم للضابط الذي سرب فيديوهات تعذيب الاغبري !!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مركز الاعلام الامني بوزارة داخلية مليشيا الحوثيين انه سيتم ضبط المسؤول عن نشر الفيديوهات الخاصة بقتل وتعذيب المغدور عبدالله الاغبري . وقال العقيد نجيب العنسي مدير مركز الاعلام الامني في مداخلة هاتفية لقناة الساحات التابعة لمليشيا الحوثيين أن الفيديوهات نشرت لتغير مجرى العدالة وليس كرد على محاولة تمييع القضية من قبل بعض النافذيين، وانهم سيقومون بضبط من سرب الفيديو. وهو ما يعني مصيراً مؤلماً وأسوداً لهذا الضابط الشجاع الذي فضح الجريمة ونشر الفيديو، في الوقت الذي كان ينتظر الجميع مكافأته. الجدير بالذكر ان قضية الاغبري التي حدثت قبل اسبوعين كانت قد طويت صفحتها من قبل المجرمين لكن وجود هذا الضابط الذي قام بنشر الفيديوهات لتحويل القضية إلى قضية رأي عام تسببت في موجه عارمة من الغضب الشعبي للمطالبة بالقصاص من الخمسة المجرميين.

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