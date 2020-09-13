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عدن - ياسمين التهامي - جراح ينشر صور لـ‘‘فنان شهير’’ بعد وقبل عملية تجميل.. شاهد كيف كان وكيف أصبح؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements جراحآ التجميل المصري ، شادي إسماعيل، عدةآ صورآ للفنان المصريآ أحمد سعدآ قبل وبعد خضوعه لعملية في الفك والتي يطلق عليها نحت الوجه مع الفيلر. وأظهرت الصور التغيرات في ملامح وجه سعد، حيث أجريت تعديلات على فكه. وأصبح شكل فك الفنان أعرض مما كان عليه. ويستعدآ أحمد سعدآ لتقديم أغنيته الجديدة تحت اسم "بصرة"، من إنتاج شركة "مزيكا" للإنتاج والتوزيع الموسيقي. وكتب سعد على انستغرام معلقا على الفيديو وهو يغني أحدث أغانيه: "إنشاء الله تسمعوها يوم الإثنين القادم.. بصرة".

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