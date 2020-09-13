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عدن - ياسمين التهامي - تنشر لأول مرة .. الأقمار الصناعية تكشف المشاهد الحقيقية لهجمات 11 سبتمبر (شاهد)

بعد 19 عاما من الواقعة التي غيرت خريطة العالم، التقطت الأقمار الصناعية ومحطة الفضاء الدولية صورا "مرعبة" تظهر الفاجعة التي حلت بمدينة نيويورك، والتي تعرف أحداث 11 سبتمبر، حيث اختطف إرهابيون طائرتين مدنيتين لاستخدامهما في تفجير برجي مركز التجارة العالمي. وتظهر صور الأقمار الصناعية عمود دخان كثيف يتصاعد نتيجة الانهيار والذي خلف كميات كبيرة من الغبار، أدت لحدوث حالات اختناق في ذلك الوقت، ورصدت محطة الفضاء الدولية هذا المشهد المخيف على بعد حوالي 250 ميلا فوق السطح الأرض. وقام قمر صناعي تابع لوكالة "ناسا" مزود بنطاقات الأشعة تحت الحمراء، بتسليط الضوء على عدد من النقاط الساخنة التي اشتعلت فيها النيران المحيطة بكوكب الأرض بعد ساعات من الهجوم، ليتلقط هو الآخر صورة خاصة للمشهد، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. وتكريما للذكرى التاسعة عشر للحادثة المؤلمة، شاركت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورا التقطت من الأقمار الصناعية لمنطقة مانهاتن في نيويورك كما تبدو اليوم، إلى جانب لقطة أخذها رائد الفضاء فرانك كولبيرستون الذي شهد ذلك اليوم المشؤوم من على متن محطة الفضاء الدولية. بالإضافة إلى ذلك، التقط القمر الصناعي "لاندسات 7" المشهد في 12 سبتمبر/ أيلول، مستخدما مخططه المحسن، مما سمح له برصد الدخان المتدفق من الأرض. وسجل القمر الصناعي "IKONOS" التابع لشركة "Maxar" صورة بتاريخ 15 سبتمر/أيلول، وقدم صورة عالية الدقة تظهر النفطة "صفر" بعد انهيار الأبنية ولتقدم نظرة فاحصة عن هول الحادثة. وقتل نتيجة هجمات 11 سبتمبر في عام 2001 ما يقرب من 3000 شخص، عندما اختطف 19 مسلحا مرتبطا بتنظيم القاعدة الإرهابي، حسب الرواية الأمريكية، 4 طائرات ركاب ونفذوا هجمات انتحارية ضد أهداف في الولايات المتحدة، حيث ضربت طائرتان برجي مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك، وأصابت ثالثة البنتاغون وتحطمت رابعة في حقل بشانكسفيل في بنسلفانيا.

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