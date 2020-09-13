شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لأول مرة في السعودية : فتاة فاتنة الجمال تعمل في هذة المهنة المخصصة للرجال فقط .. ماحدث لها اليوم كان فاضح وصدم الجميع ..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بموجة جدل واسعة عقب تداول مقطعا مصورا، أظهر فتاة سعودية تعمل بصالون رجالي في الطائف في ظاهرة هي الأولى من نوعها في المملكة.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع ورصدته (وطن) الفتاة السعودية وهي تقص شعر أحد الأطفال ووالده يوثق ما يحدث بالفيديو.

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واشار البعض إلى أن هذه السعودية تعد أول فتاة من المملكة تعمل في صالون حلاقة، مشيرين إلى أنها تعمل في الصالون الخاص بها، بينما أكد البعض أنها تستقبل زبائنها من الأطفال فقط.

وانتقد العديد من النشطاء هذا السلوك الغريب على السعودية حيث كانت هذه الأعمال محرمة على المرأة السعودية في الماضي.

ورأى آخرون أن سياسات ولي العهد محمد بن سلمان تسببت في انفتاح غير مسبوق في المملكة، خاصة فيما يخص المرأة والتي أصبح بإمكانها قيادة السيارة ودخول الملاعب والسير متبرجة في الشوارع