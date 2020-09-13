توزيع مستلزمات طبية للوقاية من كورونا في مديرية دارسعد بعدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 وزعت مؤسسة أكون للحقوق والحريات، اليوم، مواد ومستلزمات طبية للوقاية من جائحة فيروس كورونا COVID-19، في مديرية دارسعد بالعاصمة المؤقتة عدن، وذلك ضمن مشروع تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة، بتمويل من منظمة سيفرورد.

Advertisements وأشاد مدير مكتب الصحة العامة بمديرية دارسعد الدكتور ثروت محمد، بمساهمة المؤسسة في تقديم الدعم الصحي لمواجهة جائحة كورونا في المجمع الصحي بالمديرية. من جانبها أوضحت رئيسة مؤسسة أكون ليلى الشبيبي، أن المشروع يستهدف المراكز الصحية في مديريتي دارسعد والشيخ عثمان عبر توفير مستلزمات الوقاية الطبية من أجل تخفيف معاناة الطواقم الطبية.

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