اخبار الخليج / اخبار اليمن

توزيع مستلزمات طبية للوقاية من كورونا في مديرية دارسعد بعدن

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع مستلزمات طبية للوقاية من في مديرية دارسعد بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

توزيع مستلزمات طبية للوقاية من كورونا في مديرية دارسعد بعدن

متابعات_ الخليج 365

وزعت مؤسسة أكون للحقوق والحريات، اليوم، مواد ومستلزمات طبية للوقاية من جائحة فيروس كورونا COVID-19، في مديرية دارسعد بالعاصمة المؤقتة عدن، وذلك ضمن مشروع تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة، بتمويل من منظمة سيفرورد.

Advertisements

 

وأشاد مدير مكتب الصحة العامة بمديرية دارسعد الدكتور ثروت محمد، بمساهمة المؤسسة في تقديم الدعم الصحي لمواجهة جائحة كورونا في المجمع الصحي بالمديرية.

 

من جانبها أوضحت رئيسة مؤسسة أكون ليلى الشبيبي، أن المشروع يستهدف المراكز الصحية في مديريتي دارسعد والشيخ عثمان عبر توفير مستلزمات الوقاية الطبية من أجل تخفيف معاناة الطواقم الطبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توزيع مستلزمات طبية للوقاية من كورونا في مديرية دارسعد بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا