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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة تنظم دورتين تدريبيتين في عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
بدأت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، دورتين تدريبيتين بمشاركة كادرات من محافظات حضرموت وشبوة والمهرة ومأرب، تنظمهما وزارة الصحة والسكان بدعم من منظمة الصحة العالمية.
وتهدف الدورة الأولی التي تستمر 7 أيام إلی تدريب الفريق المركزي لوزارة الصحة علی برنامج (جوداتا) الذي يشمل آلية الفرز للسجلات الطبية وتحليل البيانات وعمل الرسومات البيانية النهائية، تمهيدا للبدء بتدريب كادرات المحافظات علی البرنامج المحدث من منظمة الصحة العالمية خلال جائحة كورونا بغرض فرز المخالطين ومتابعة الحالات من الأدنی إلی الأعلی.
فيما تهدف الدورة الثانية على مدى 5 أيام إلی تدريب مدربين من حضرموت الساحل وشبوة والمهرة ومأرب علی تحديث نظام الانذار المبكر (الايديوز)، وتبيان أهميته في الترصد والاستجابة للأمراض الوبائية والتركيز علی أمراض الكوليرا والدفتيريا وكورونا، وكيفية تجاوز التحديات والعراقيل.
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