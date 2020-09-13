اعتراض طائرتين مسيرتين للحوثيين في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

مأرب - الخليج 365

دمرت الدفاعات الجوية، طائرتين مسيرتين، أطلقتها ميليشيا الحوثي، باتجاه الأحياء السكنية في مدينة مأرب، شرقي البلاد، المكتظّة بالسكان والنازحين.



وقال متحدث الجيش ، عبده مجلي، في بيان صحفي، إن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراض الطائرتين المفخختين، قبل استهدافها الأعيان المدنية داخل مدينة مأرب.

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وأشار المسؤول العسكري اليمني، إلى أن العملية الإرهابية الحوثية، تزامنت مع إطلاق المليشيات الحوثية الإرهابية لصاروخ باليستي استهدف الأعيان المدنية بمدينة مارب، وأسفر عن إصابة 7 أشخاص، بعضهم جراحاتهم خطيرة.

وأكد مجلي، أن المليشيات الحوثية دأبت على استهداف المدنيين والأعيان المدنية بأسلوب إرهابي ممنهج يخالف تعاليم الدين الإسلامي ويتحدى القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفيما اعتبر الهجمات الحوثية الإرهابية على مناطق مأهولة بأنها "جرائم حرب"، أكد متحدث الجيش اليمني، أن تلك الجرائم تعد حرب لن تمر دون عقاب ولن تسقط بالتقادم.

ودعا ، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإدانة هذه الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها المليشيات الحوثية الإرهابية، والقيام بمسؤولياتها في حماية المدنيين