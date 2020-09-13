قصف حوثي على الفازة جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

الحديدة - الخليج 365

قصفت مليشيا الحوثي، القرى السكنية في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، بأنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.



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وأفادت مصادر محلية في الجبلية، أن المليشيات الحوثية قصفت القرى السكنية في المنطقة بقذائف BNB، وقذائف آر بي جي، عشوائيًا في الوقت الذي فتحت نيران معدلاتها الرشاشة المتوسطة عيار 14.5، وعيار 12.7، وقامت بعمليات قنص على المارة في الطرقات.

وأضافت المصادر، أن القصف والاستهداف الحوثي تسبب حالة من الرعب والذعر في صفوف المدنيين مما ينذر بنزوحهم خوفًا على حياتهم.

وتواصل مليشيات الحوثي سلسلة انتهاكاتها اليومية بحق المدنيين في مناطق الحديدة المختلفة، مخلِّفة المآسي والأحزان للمواطنين في ظل الصمت الدولي والمواقف السلبية للأمم المتحدة.