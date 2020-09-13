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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تفكيك ثلاثة ألغام مضادة للدروع من مخلفات الحوثي في ذو باب بالساحل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020
الحديدة - الخليج 365
تمكن فريق من البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام من تفكيك ثلاثة ألغام مضادة للدروع من مخلفات المليشيات الحوثية بالقرب من مدارس العُمري في مديرية ذو باب بالساحل الغربي.
وقال مصدر عامل في الفريق الهندسي، إن فريق الطوارئ التابع للبرنامج قام بعملية مسح ميداني وتمكن من تفكيك ثلاثة ألغام مختلفة الأشكال والأحجام من مخلفات المليشيات الحوثية التي زرعتها قبل دحرها من تلك المناطق.
ويواصل البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام نزع وتفكيك العبوات الناسفة وحقول الالغام التي زرعتها مليشيات الحوثي في مختلف الطرقات العامة والفرعية وبالقرب من منازل المواطنين؛ التي أصبحت كابوسًا يؤرق أهالي الساحل الغربي ويزيد معاناتهم.
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