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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثيون يختطفون 30 مدنياً من المتضامنين مع الأغبري بصنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020
صنعاء - الخليج 365
اختطف الحوثيون، 30 مدنياً بصنعاء من المطالبين بمحاكمة قتلة الشاب عبدالله الأغبري.
وذكر ناشطون، أن "المباحث الجنائية وأجهزة الأمن اعتقلت في صنعاء، ثلاثين عنصرا، ووصفهم بأنهم من المرتبطين بما أسماه "العدوان".
وأضافت المصادر، أن الحوثيين اتهموا المختطفين بأنهم "كانوا يمارسون التحريض وتنفيذ مخطط لإثارة الفوضى بذريعة التظاهر تضامنا مع الأغبري".
كما داهمت المليشيا عددا من محلات الأوفست والطباعة والخطاطين، وصادرت الآلاف من اللافتات
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