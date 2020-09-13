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الحوثيون يختطفون 30 مدنياً من المتضامنين مع الأغبري بصنعاء

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صنعاء - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

الحوثيون يختطفون 30 مدنياً من المتضامنين مع الأغبري بصنعاء

صنعاء - الخليج 365

اختطف الحوثيون،  30 مدنياً بصنعاء من المطالبين بمحاكمة قتلة الشاب عبدالله الأغبري.

 

 

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وذكر ناشطون، أن "المباحث الجنائية وأجهزة الأمن اعتقلت في صنعاء، ثلاثين عنصرا، ووصفهم بأنهم من المرتبطين بما أسماه "العدوان".

 

وأضافت المصادر، أن الحوثيين اتهموا المختطفين بأنهم "كانوا يمارسون التحريض وتنفيذ مخطط لإثارة الفوضى بذريعة التظاهر تضامنا مع الأغبري".

 

كما داهمت المليشيا عددا من محلات الأوفست والطباعة والخطاطين، وصادرت الآلاف من اللافتات

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