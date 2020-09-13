قصف حوثي عنيف على الجبلية جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

الحديدة - الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي الموالية لإيران منطقة الجبلية في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.



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وأطلقت المليشيات النار من الأسلحة الثقيلة وبقذائف آر بي جي على مزارع المواطنين في البلدة.

وفي السياق نفسه فتحت عناصر مسلحة حوثية نيران أسلحتها الرشاشة صوب منازل المواطنين في قرى سكنية متفرقة من منطقة الجبلية، وأثارت حالة من الخوف في أوساط المدنيين الآمنين في منازلهم. وتزامنت عمليات الاستهداف مع قيام قناصة المليشيات باستهداف المارة من المواطنين في الطرقات العامة التي تربط القرى سكنية ببعضها في ذات المنطقة.

يذكر أن المليشيات الحوثية رفعت وتيرة انتهاكاتها وتصعيدها العسكري بشكل خطير منذ التوقيع على اتفاق السويد؛ الذي تسعى المليشيات لنسفه رافضة الالتزام بعملية السلام الأممية.