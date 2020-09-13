البرنامج السعودي يدشن حزمة مشاريع تنموية في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم الأحد، حزمة مشاريع تنموية في محافظة عدن.



وفي حفل التدشين، أكد محافظ عدن، أحمد حامد لملس، على أهمية هذه المشاريع التي تستهدف البنية التحتية وقطاعاتها الخدمية والحيوية .. مثمناً الجهود الأخوية للمملكة العربية السعودية والبرنامج السعودي وأدواره التنموية والإنسانية.

وقال "ان العلاقة الاخوية العميقة والمتينة مع اشقائنا في التحالف العربي بقيادة السعودية مصدر فخر واعتزاز وكما كنا شركاء في الحرب هانحن اليوم شركاء في البناء والتنمية" .. مؤكداً حرص السلطة المحلية على تعزيز هذه الشراكة وتسهيل عمل القائمين على أعمال البرنامج بعدن وبما يسهم في إبراز عطائهم ودورهم التنموي بشكل يلسمه المواطن.

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وأعرب محافظ عدن، عن تطلعه بأن تكون حزمة المشاريع التي تم تدشينها اليوم معززة لمشاريع تنموية أكبر وأوسع في الفترات القادمة والمستقبل القريب.

بدوره أشار مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن المهندس أحمد مدخلي، إلى أن تدشين هذه الحزمة من المشاريع بالتنسيق مع الحكومة والسلطة المحلية يأتي بعد دراسة الإحتياجات وتحديد الأولويات العاجلة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية .. منوهاً بأ البرنامج أطلق خلال عامين اكثر من 188 مشروعا في سبعة قطاعات مختلفة بمختلف المحافظات وذلك تعزيزاً للعلاقات التاريخية والثقافية والإقتصادية بين البلدين الشقيقين.

وأكد المهندس أحمد مدخلي، اهتمام القيادة السعودية بتنفيذ المشاريع التي تخدم المواطن اليمني بحسب دراسة الإحتياجات التي أجريت في مختلف القطاعات .. مستعرضاً المشاريع التي جرى تدشينها اليوم والتي شملت في قطاع التعليم بناء أربع مدارس بواقع 12 فصل في كل مدرسة، وفي قطاع الصحة توريد وتركيب أجهزة طبية لمختبر الدم وقسم غسيل الكلى بمستشفى الجمهورية، وفي قطاع الزراعة توريد وتركيب 2 بيوت محمية مكيفة لكلية الزراعة بجامعة عدن، وفي قطاع المياه حفر وتجهيز 5 آبار جديدة في حقل المناصرة وإعادة تأهيل 10 آبار وأخرى في نفس الحقل مع بناء السور الخاص به، إلى جانب إعادة تأهيل محطة الصرف الصحي في خور مكسر.

وفي قطاع الكهرباء والطاقة شملت المشاريع، إنارة شارع جولة كالتكس - الحسوة بعدد 300 عمود إنارة وطريق كابوتا - جولة السفينة بعدد 200 عمود إنارة، بإجمالي طول 8 كم تعمل بالطاقة الشمسية، وفي قطاع الرياضة إعادة تأهيل صالة الشهيد أسعد مثنى الرياضية المغلقة بشكل كامل، فيما شملت المشاريع في قطاع الطرقات إعادة تأهيل طريق جولة فندق عدن - جولة العاقل بطول 1.8 كم وطريق كالتكس - الحسوة بطول 4.5 كم، وطريق الحرية أمام السجن المركزي بطول 2 كم وإعادة تأهيل طريق التسعين (كابوتا - جولة السفينة) بطول 3.58 كم .

حضر التدشين، أمين عام المجلس المحلي في عدن، بدر معاون، ورئيس جامعة عدن، الدكتور الخضر ناصر لصور، ووكلاء المحافظة وقائد قوات الواجب السعودية في عدن وعدد من المسؤولين.