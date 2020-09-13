شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفنانة ياسمين صبري تذهل الجميع في ظهورها الصارخ وكأنها حورية من الجنة .. والمفاجأة في الملابس التي ارتدتها ..شاهد الصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - لفتت الفنانة المصرية ياسمين صبري الانظار مجدداً بإطلالة أظهرتها من خلال صورة نشرتها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" وبدت فيها وهي تعتمد إطلالة صيفية مشرقة وزاهية. واختارت الممثلة قميصاً من الحرير باللون الكحلي الداكن ونسقته مع سروال من الجلد بتصميم واسع باللون الأصفر الصارخ. وأثارت بهذا إعجاب الكثير من عاشقات الموضة ومن متابعات إطلالاتها. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • الفنانة ياسمين صبري تذهل الجميع في ظهورها الصارخ وكأنها حورية من الجنة .. والمفاجأة في الملابس التي ارتدتها ..شاهد الصور • السعودية أمل الشهراني تتجاوز المحظور من جديد وتنشر صور عارية صدمت المجتمع السعودي .. خلعت ملابسها واكتفت بحمالة صدر فقط ..شاهد • شاهد «15» صورة تبرز مفاتنها وأنوثتها الصاخبة .. الإعلامية السعودية ومذيعة قناة MBC "لجين عمران" تخطف الانظار وتسلب عقول الشباب • بعد تسولها في شوارع القاهرة.. وفاة فنانه شهيرة ولم يمشِ في جنازتها سوى شخصين فقط (صور) • السعودية تعلن القبض على "دجال مكة" وتكشف عن جرائمة المروعة ..مافعله بحق هذة الفتاة الحسناء لا يمكن لأحد ان يتخيله ..شاهد الصور • الفنانة نسرين طافش تتجاوز المحظور وتصدم الجميع باطلالة فاضحة وساخنة 6لى على البحر .. شاهد Advertisements • تسريب صورة فاضحة وغير متوقعة لزوجة بطل مسلسل "قيامة عثمان" ..شاهد • قناة MBC تنشر فيديو صادم للفنان محمد رمضان اثناء مشاركته في برنامج المقالب الذي يقدمة "رامز جلال".. مافعله فاجئ الجميع ولم يتوقعه أحد ..شاهد • بصدر منتفخ وارداف نحيفه : إطلالة ساخنة وغير متوقعة للفنانة ياسمين ..شاهد الصور • شاهد كيف عاقب الله رامز جلال وزوجته وماذا حدث لهم بسبب برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي بثته قناة MBC .. فيديو • انتشار زنا المحارم في السعودية ..شاب يفعل بأخته ما لا يمكن لأحد ان يتخيله ..وبعد ست سنوات حدثت الفاجعة التي كشفت المستور ..شاهد تفاصيل مروعة يهتز لها الوجدان • فضيحة صادمة لفتاة سعودية مع الفنان محمد رمضان .. عشقته في زيارته الاخيرة للسعودية واستخدمت حيلة ماكرة للوصول اليه وتحقيق حلمها بين احضانه ..شاهد • تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد ----------------------- وحققت بعض هذه الصور أكثر من 752 ألف إعجاب. المصدر: لها

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