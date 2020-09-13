مليشيات الحوثي تستهدف مدينة مأرب بثلاثة صواريخ بالستية وطائرات مُسيرة

أطلقت مليشيات الحوثي الانقلابية ثلاثة صواريخ باليستية على في مركز محافظة مأرب (شرق اليمن)، والتي أسفرت عن إصابة تسعة أشخاص بجروح كحصيلة أولية.

وأفاد مصدر أمني لـ"يمن شباب نت": أن ميلشيات الحوثي اطلقت ثلاثة صواريخ على المدينة المكتظة بالسكان، تبعها تحليق لطائرة حوثية مسيرة، تعاملت معها الدفاعات الأرضية".



وأضاف المصدر "بأن الصواريخ البالستية أسفرت عن تسع حالات إصابة، وأدت الى حالة من الرعب الشديد والهلع لدى النساء والأطفال نتيجة انفجارها القوية، واحدثت خسائر مادية وأضرار بمواقع سقوطها".



وتستهدف مليشيا الحوثي الانقلابية بين الفينة والأخرى، مدينة مأرب التي تعج بالسكان والنازحين، بالصواريخ البالستية والطيران المسير "المفخخ" بشكل عشوائي.