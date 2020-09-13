أطلقت مليشيات الحوثي الانقلابية ثلاثة صواريخ باليستية على في مركز محافظة مأرب (شرق اليمن)، والتي أسفرت عن إصابة تسعة أشخاص بجروح كحصيلة أولية.
وأفاد مصدر أمني لـ"يمن شباب نت": أن ميلشيات الحوثي اطلقت ثلاثة صواريخ على المدينة المكتظة بالسكان، تبعها تحليق لطائرة حوثية مسيرة، تعاملت معها الدفاعات الأرضية".
وأضاف المصدر "بأن الصواريخ البالستية أسفرت عن تسع حالات إصابة، وأدت الى حالة من الرعب الشديد والهلع لدى النساء والأطفال نتيجة انفجارها القوية، واحدثت خسائر مادية وأضرار بمواقع سقوطها".
وتستهدف مليشيا الحوثي الانقلابية بين الفينة والأخرى، مدينة مأرب التي تعج بالسكان والنازحين، بالصواريخ البالستية والطيران المسير "المفخخ" بشكل عشوائي.
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيات الحوثي تستهدف مدينة مأرب بثلاثة صواريخ بالستية وطائرات مُسيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.